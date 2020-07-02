Почти 60 процентов бюллетеней обработаны в Челябинской области

Избирательные комиссии продолжают подводить итоги голосования по поправкам в Конституцию.

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Избирательные комиссии в городах Челябинской области продолжают обрабатывать бюллетени, которые опустили южноуральцы в урны во время голосования по внесению поправок в основной закон нашей страны. Сегодня, 1 июля, был последним днем, когда жители региона могли изъявить свою волю по этому поводу. Областной избирком продолжает публиковать оперативные данные, которые поступают в информационный центр из территориальных избирательных комиссий.

«Предварительные результаты на 23.30. Обработаны 59,11% от общего числа участковых избирательных комиссий. За высказались 70,59%, против — 28,51% избирателей», — сообщили в региональном избиркоме.

Напомним, старт голосованию по внесению поправок в Конституцию был дан 25 июня. Жители могли проголосовать как в участковых избирательных комиссиях, так и дома. На участках были соблюдены все профилактические меры, которые исключали риск распространения коронавирусной инфекции: голосующим выдавались маски, одноразовые ручки, дезинфицирующие салфетки, помещения были обработаны и обеспечены санитайзерами.