Итоги голосования по поправкам в Конституцию подвели в Челябинской области

В регионе обработаны 100 процентов бюллетеней.

Послушать 00:00

В Челябинской области, в ночь на 2 июля, в Избирательной комиссии региона завершились обработки бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Последние данные о волеизъявлении жителей региона опубликовала Центральная Избирательная комиссия.

Всего в регионе проголосовало более 1,7 миллиона человек. Чуть более 15 тысяч бюллетеней признаны недействительными.

«„За“ высказались 69,54 процента южноуральцев, „Против“ — 29,55 процента избирателей», — сообщили в ЦИК РФ.

Всего же по России, по последним данным было обработано 99,01 процента протоколов. И по предварительным данным, чуть более 78 процентов россиян высказались «За» поправки в Конституцию, а галочку «Против» поставили более 21 процента.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации длилось с 25 июня по 1 июля. Жители могли проголосовать на своих избирательных участках, а также дома. В некоторых регионах использовалось также электронное голосование. Эти беспрецедентные меры связаны с распространением коронавируса. И поэтому на участках для голосования строго соблюдались профилактические меры безопасности.