В Челябинске возобновят санитарную обработку подъездов

Такие меры связаны с сезонным подъёмом гриппа, ОРВИ и увеличением количества инфицированных коронавирусом.

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В Челябинске ежедневно проводятся рейды по магазинам и точкам общественного питания с целью контроля соблюдения масочного режима и прочих санитарно-эпидемиологических мер. Но этого недостаточно, считает глава города Наталья Котова. И сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания поставила задачу перед своим заместителем по городскому хозяйству Александром Астаховым поручить управляющим компаниям возобновить обработки дворовых территорий и подъездов.

«Просьба возобновить обработки в большом количестве на дворовых территориях и особенно в подъездах. Потому что у нас сейчас сезонный подъём гриппа и ОРВИ, и ковид ещё, поэтому просьба взять на ежедневный контроль по всем управляющим компаниям, выезжайте и проверяйте. Смотрите, как убираются и как обрабатываются дворовые территории. То есть не просто собирайте информацию, но и лично проверяйте»,— поручила Наталья Котова.

Отметим, последние несколько дней в Челябинской области наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом. В Златоусте, например, даже не хватает запланированных коек и под ковидный госпиталь пришлось перепрофилировать местный роддом.