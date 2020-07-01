По предварительным данным более 70% южноуральцев поддержали изменения в Конституцию

Против поправок высказались 27%.

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Появились первые предварительные данные голосования по поправкам в Конституцию. Согласно информации областной избирательной комиссии 72,8% жителей Южного Урала одобрили предложенные изменения в основной закон страны. Против высказались 27% проголосовавших.



«Предварительно: 72,18% — поддержали, не поддержали — 27%»,— сообщил «Первому областному» представитель избиркома.

Напомним, что сегодня 1 июля, был основной день голосований по поправкам в Конституцию России. Участки работали с 8 утра и до 8 вечера. Сам плебисцит проходил с 25 июня. Отмечается, что большая часть жителей области проголосовала до 1 июля. Сегодня свой голос отдали 313 тысяч человек. За неделю 746 тысяч южноуральцев воспользовались возможностью проголосовать из дома.