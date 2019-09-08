Почти 6% южноуральцев уже посетили избирательные участки

Явка на выборы в Челябинской области на 10 часов составила 5,67%.

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В Челябинской области явка на выборы на 10 часов составила 5,67%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас. По последним данным, нарушений в ходе голосования нет, все спорные вопросы оперативно проверяют и решают специалисты.

«Текущие лидеры по явке в Челябинской области: Уйский муниципальный район — 12,14%, Пластовское муниципальное образование — 12,41%, Кизильский район — 10%. В Челябинске лидирует Металлургический район, в нем явка составляет 6,83%», — подчеркнул Сергей Обертас.

Отметим, что на каждом избирательном участке присутствует представитель Общественной палаты Челябинской области.

«Нами были охвачены все участковые избирательные комиссии. Более 3000 человек осуществляют наблюдение за выборами, на каждой есть представитель Общественной палаты региона. Всю информацию, которую мы видим на картах о нарушениях, а также всю информацию из сети мы проверяем», — подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Фактов, которые бы могли повлиять на результаты выборов, пока не было обнаружено.