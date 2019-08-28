В трех городах Челябинской области в день выборов можно бесплатно получить билет в кино

Билеты в кино смогут получить молодые люди от 18 до 35 лет.

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В Челябинской области в день выборов проголосовавшие южноуральцы получат приятный бонус в виде флаера на фильм. После этот флаер в кинотеатре можно обменять на билет на любой понравившийся сеанс.

В акции могут участвовать молодые люди от 18 до 35 лет. Так, власти хотят привлечь молодежь области, чтобы те активно проявляли свою гражданскую позицию.

«Мы очень заинтересованы, чтобы молодежь имела возможность активно проявлять гражданскую позицию, поэтому и родилась идея акции. Мы знаем, что молодежь — это люди, которые любят ходить в кино, поэтому у нас в партнерах 4 кинотеатра, которые наиболее посещаемы молодыми людьми», — рассказывает Председатель челябинского отделения «Российского союза молодёжи» Светлана Калимуллина.

130 тысяч билетов ожидают избирателей в единый день голосования. В акции участвуют три города: Челябинск, Златоуст, Миасс. Бесплатно посмотреть фильм молодые люди смогут в период с 9 сентября по 10 декабря независимо от дня недели и времени киносеанса.

«Фактически 2,5 месяца будут действовать пригласительные билеты, фильмы можно будет посмотреть любые: российские и голливудские. Главное — прийти на избирательны участок и получить пригласительный билет»,— поделился генеральный директор развлекательного комплекса Александр Одольский.

Напомним, выборы кандидата на пост губернатора Челябинской области пройдут в единый день голосования — 8 сентября.