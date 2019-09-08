Пласт в лидерах, Златоуст в аутсайдерах: последние данные по явке

На 14 часов проголосовало 700 114 жителей Челябинской области.

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Единый день голосования в Челябинской области проходит без нарушений. По данным на 14 часов, явка южноуральцев на выборы составила 26,87%. В 2014 году были подсчитаны данные на 15 часов, явка составила 26,17%, что означает, что южноуральцы начали голосовать активнее.

«Значительно снизилось количество обращений, прошла притирка внутри избирательных комиссий, теперь просто идет процедура волеизъявления. На данный момент по явке лидируют Троицк — 38,69%, Пласт — 39,57%, Варна — 38.83%. Меньше всего явка в Златоусте — 23,20%, Копейске — 25,50% и Миассе — 25,11%», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Жалобы, поступающие к специалистам облизбиркома, не подтверждаются. Поступала информация, что в Кизиле голосование проходит без реестров, эта информация оказалась не соответствующей действительности.