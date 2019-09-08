Дать или не дать бюллетень?! В одной из УИК Челябинска произошел серьезный конфликт

Члены одной из избирательных комиссий повздорили из-за предоставления права голосования одному из челябинцев.

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На одном из участков произошел конфликт между членами комиссии с правом решающего голоса. Коллеги не смогли разрешить вопрос: позволить проголосовать избирателю или нет. За бюллетенем обратился житель Челябинска, имеющий временную прописку, а постоянную регистрацию в другом регионе. Это обращение и стало причиной спора двух членов комиссии. Говорят, не обошлось без рукоприкладства.

«В случае выборов губернатора Челябинской области свою волю могут изъявлять только граждане, которые зарегистрированы на территории именно нашей области. Поэтому гражданин, имеющий временную регистрацию в Челябинской области, но не имеет постоянной регистрации, не обладает правом проголосовать. Вот вокруг этого и возник спор двух членов комиссии с правом решающего голоса. Были попытки оказать меры физического воздействия», — пояснил Сергей Обертас, глава областного избиркома.

В целом, выборы в Челябинской области проходят спокойно. Новости о том, что происходят некоторые инциденты, в колцентр, конечно, поступают, но официальных подтверждений о подобных на данный момент нет. Так, появилась информация о том, что на одном из участков к членам комиссии подсаживались граждане в состоянии алкогольного опьянения и мешали работать. Сергей Обертас пояснил, что информация не подтверждена, но несмотря на состояние избирателя, в возможности отдать свой голос ему отказать все равно не смогут.

«Если у него есть паспорт, Ему есть 18 лет, он пришел на участок по месту своей регистрации, тем более избирательная система не ГИБДД, когда остановили, подул в трубочку, вот тебе протокол, лишили прав. Мы права голосовать лишить не можем. Случаи всякие бывают, я не одобряю таких людей, которые позволяют себе такое, особенно днем, особенно в такой важный и серьезный день. Подтвердить информацию, что такой случай был, я не могу», — рассказал Сергей Обертас.

Информацию о том, что на участки приходят толпы пьяных людей в облизбиркоме также не подтверждают. Сообщений о нарушениях такого рода от избирательных комиссий не поступало.