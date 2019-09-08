Челябинская семья из промо-материалов для выборов проголосовала

Им вручили подарки от облизбиркома.

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Семья Полосиных, которая стала лицом промо-кампании челябинских выборов, выполнила свой гражданский долг. Об этом горожане рассказали на встрече с председателем избиркома Сергеем Обертасом и представителями СМИ.

«День начался с того, что к 12 часам мы пошли на выборы. Мы собрали всех родственников и еще людей из нашего подъезда и ушли голосовать», — призналась мать семейства Олеся Полосина.

Также Полосины рассказали, как изменилась их жизнь после участия в промо-кампании.

«Нас узнают на плакатах и на остановках», — ответили дети.

Сам Сергей Обертас добавил, что работать с семьей Полосиных было очень приятно. И кампания «с человеческим лицом» оказалась эффективной.

«Сам подход к выборной кампании изменился, и мы видим у нее очень перспективные результаты», — рассказал глава облизбиркома.

Сергей Обертас поздравил семью днем голосования, вручив подарочный набор для молодых избирателей.