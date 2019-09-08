Семья Полосиных, которая стала лицом промо-кампании челябинских выборов, выполнила свой гражданский долг. Об этом горожане рассказали на встрече с председателем избиркома Сергеем Обертасом и представителями СМИ.
«День начался с того, что к 12 часам мы пошли на выборы. Мы собрали всех родственников и еще людей из нашего подъезда и ушли голосовать», — призналась мать семейства Олеся Полосина.
Также Полосины рассказали, как изменилась их жизнь после участия в промо-кампании.
«Нас узнают на плакатах и на остановках», — ответили дети.
Сам Сергей Обертас добавил, что работать с семьей Полосиных было очень приятно. И кампания «с человеческим лицом» оказалась эффективной.
«Сам подход к выборной кампании изменился, и мы видим у нее очень перспективные результаты», — рассказал глава облизбиркома.
Сергей Обертас поздравил семью днем голосования, вручив подарочный набор для молодых избирателей.