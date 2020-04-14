Южноуральские предприниматели смогут перевести бизнес на онлайн-платформы

Для них разработаны специальные льготные предложения.

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В Челябинской области у предпринимателей есть возможность получить нефинансовую поддержку от многофункционального центра «Территория бизнеса». В условиях самоизоляции многие компании не могут вести розничную торговлю, именно для них предусмотрена одна из возможностей.

«Мы можем „под ключ“ перевести работу этого предприятия на онлайн торговлю. Посредством трех инструментов. Первый инструмент — мы договорились с нашим партнером „Наполеон IT“, у них есть платформа на базе которой они готовы разрабатывать мобильные приложения бесплатно для предприятий Челябинской области. Там будет льготная плата за обслуживание этого приложения. Вторая договоренность — с компанией, которая создает интернет-магазины. Там тоже будет возможность по очень льготной цене любой бизнес нашего региона перевести на онлайн-платформу», — рассказал руководитель МФЦ «Территория бизнеса» Артур Юсупов.

Кроме того, для тех, у кого на данный момент нет средств для перевода деятельности компании в онлайн-режим будет предоставлена возможность получения займа до 100 тысяч рублей, под 1% годовых, с отсрочкой платежей до полугода.

Помимо этого «Территория бизнеса» может помочь местным производителям выйти на работу с федеральными маркетплейсами, такими как «Вайлдбериз», переговоры ведутся также с «Беру. ру» и «Озон».

Тем организациям, которые на время режима самоизоляции хотят переквалифицировать свой бизнес в доставку продовольствия и продукции общепита, могут помочь связаться с компаниями, которым как раз не хватает мощностей для доставки своей продукции.