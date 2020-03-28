Новосибирск подтвердил еще один случай коронавируса в Челябинской области

Остальные 18 еще ждут окончательного диагноза.

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Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» прислал в Челябинск результаты анализов еще одного условно подтвержденного заболевшего коронавирусом. Диагноз оказался положительным.

«Новосибирский „Вектор“ подтвердил еще один случай заражения коронавирусом на территории Челябинской области. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 9. В работе еще 18 предварительно положительных результатов», — сообщили в пресс-службе региона.

Всего в России по состоянию на 28 марта новой инфекцией заразились 1264 человека, 49 сумели ее побороть.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории региона были введены ограничительные меры: закрыты бары, рестораны, магазины (кроме продуктовых и аптек), досуговые и развлекательные учреждения, парки отдыха. Всех жителей страны и, в частности, Челябинской области призывают самоизолироваться и провести нерабочую неделю, которую объявил с 30 марта по 5 апреля Владимир Путин, дома. Необходимо ограничить контакты с другими людьми.