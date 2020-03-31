Налоговые ставки снизят для предпринимателей в Челябинской области

Расчеты с бюджетом снизятся в два и более раза.

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Сегодня, 31 марта, в ходе ежедневного брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что правительство области совместно с налоговой инспекцией определилось со вторым пакетом мер поддержки для предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших в ситуации с коронавирусом. В частности, снижаются налоговые ставки.

«По использованию упрощенной схемы налогообложения: по объекту налогообложения „доходы“ снижаем ставку с 6% до 1%. По системе „доходы минус расходы“ — с 10 до 5%. В 2 раза снижаем ставку по единому налогу на вменённый доход — с 15 до 7,5%. Это минимальный порог ставки, который мы можем принять в соответствии с федеральным законодательством»,— сообщил Алексей Текслер.

Индивидуальные предприниматели, которые работают по патентам, также изменят режим расчета платежа: теперь он составит 1 рубль, что, по сути, обнуляет стоимость патента.

«Перечисленные меры помогут свыше 20 тысячам предпринимателей, микро, малого и среднего уровня»,— уточнил губернатор.

Также с помощью Фонда микрокредитования будут направлены средства в «Территорию бизнеса» для поддержки предпринимателей, также работающих в наиболее пострадавших отраслях. Будут введены и льготные займы до 3 миллионов рублей под 1% годовых с отсрочкой первого платежа по основному долгу на 6 месяцев.

«Уже взятые предпринимателями микрозаймы в „Территории бизнеса“ будут пересмотрены с аналогичным снижением стоимости финансовых ресурсов и предоставлением отсрочки платежей по основному долгу. Все поручения финансовым службам даны»,— добавил Алексей Текслер.

При этом есть одно условие: все эти льготные форматы по линии «Территории бизнеса» будут предоставляться в случае сохранения рабочих на предприятиях. По словам губернатора, в текущей ситуации это очень важно.

«На такую поддержку смогут рассчитывают около 250 предприятий с сохранением порядка 3 тысяч рабочих мест»,— сказал Алексей Текслер.

Кроме того, будут расширены возможности социального контракта. Жители региона, которые хотят открыть свое дело, могут договориться об этом с правительством области, пройти обучение и начать работать. Ранее по такому договору стартаперам выделялось по 30 тысяч рублей, в скором времени объём поддержки будет увеличен до 80 тысяч рублей.

При этом, как отметил губернатор, этот пакет не является последним. Возможно снижение и имущественного, и транспортного налогов в связи со сложившейся ситуацией.