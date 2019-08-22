Избирком Челябинской области принял более двух миллионов бюллетеней к выборам

«Спецсвязью» они будут доставлены в населенные пункты региона.

В Челябинской области Избирательная комиссия подписала акт приема отпечатанных бюллетеней. Всего в заказе было 2 миллиона 633 тысячи 687 экземпляров. Из-за технических особенностей в типографии напечатали 2 миллиона 641 тысячу 837 экземпляров. Лишние экземпляры были уничтожены.

«Уничтожение излишков — это технологический процесс, нельзя сделать ровно столько, сколько нужно. Это обычная процедура для нас, все излишки были уничтожены. Перед нами сейчас лежат 13 тонн бумаги, которые являются самыми ценными для Челябинской области на ближайшие пять лет. Это документ, который будет гарантирован каждому участнику избирательного процесса, достигшему 18 летнего возраста, который позволит определить в честной, легитимной и законной борьбе соответствующее решение», — рассказал сайту «Первый областной» Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Бюллетени были напечатланы в типографии, которая выполняет подобные заказы уже десятки лет.

«Это очень ответственный заказ, честь для нашей типографии. Организация работы подразумевает, что нужно учесть много нюансов. Необходимо большой заказ выполнить в отличном качестве и в кратчайшие сроки. Мы прикладываем все силы», — сообщил сайту «Первый областной» генеральный директор АО «Челябинское полиграфическое объединение "Книга"» Дмитрий Таскаев.

«Спецсвязью» бюллетени будут доставлены в муниципалитеты. Самое большое количество поступит в Курчатовский район — более 162 тысяч, а самое малое количество бюллетеней будет доставлено в поселок Локомотивный.