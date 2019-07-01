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/ Партия «Справедливая Россия» поддержит Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области

Партия «Справедливая Россия» поддержит Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области

Об этом заявил Валерий Гартунг на конференции партии.
сегодня в 10:38
  |  Политика
Валерий Гартунг на конференции партии «Справедливая Россия» заявил о поддержке Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области. По мнению политика, глава региона разделяет цели партии по улучшению жизни южноуральцев. О готовности поддержать Алексея Текслера высказались все 59 участников конференции.

Мы, как политическая партия, должны использовать все возможности, чтобы создать условия для улучшения жизни граждан. Нашелся самовыдвиженец, который сказал, что полностью разделяет нашу позицию в этих вопросах и готов заниматься их реализацией. — подчеркнул Валерий Гартунг.
Напомним, что на выборы губернатора Челябинской области было зарегистрировано 14 кандидатов. 8 самовыдвиженцев — Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Комиссаров, Александр Лебедев, Сергей Морозов, Татьяна Якимова, Виктор Перов и Станислав Артемов. От партий документы подали — Виталий Пашин — ЛДПР, Сергей Смышляев — «Родина», Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России», Ярослав Щербаков — «Яблоко», Алексей Севастьянов -«Гражданская Сила».

Выборы губернатора в Челябинской области пройдут в единый день голосования — 8 сентября.

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Комментарии

Дмитрий Коротков
13:38, 01.07.2019
Судя по всему, ожидается закуп авто для чиновников после выборов. Гартунг грамотно подмазал. Молодец.
Сергей Здоров
13:30, 01.07.2019
Он и без них победит...

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