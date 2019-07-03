Алексей Текслер пообещал отремонтировать Дворец культуры в Каслях

Глава региона ознакомился с основными проблемами муниципалитета.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 июля, с рабочим визитом посетил Касли. В ходе поездки глава региона осмотрел Каслинский завод архитектурно-художественного литья, где познакомился с циклом производства художественных изделий. Кроме того, глава региона побеседовал с заводчанами, а также осмотрел городскую больницу, после чего отправился на встречу с жителями Каслей. Там Алексей Текслер обозначил текущие проблемы муниципалитета.

«До 25 человек сегодня нехватка квалифицированных врачей. К сожалению врачи уезжают, динамика ухудшается. То, что происходит, это, конечно, очень плохо. Надо было работать на решение этих проблем, на предупреждение их. Есть вопросы по другим направлениям — дороги, газификация. Кроме больницы посетил Дворец культуры. Хороший, уникальный объект, но там потоп, если честно, входная группа в ужасном состоянии. В этом году мы её сделаем, сделаем крышу над зимним садом. Для жителей района этот объект является особым», — говорит Алексей Текслер.