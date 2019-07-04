В Челябинске появилась стела с обратным отсчетом до выборов губернатора

Конструкцию установили на главной пешеходной улице города.

На главной пешеходной улице Челябинска — Кировке — открылась стела с отчетом дней до 8 сентября. В эту дату пройдут выборы губернатора Челябинской области. Конструкцию установили в самом центре города, так что каждый проходящий сможет узнать, сколько дней осталось до выборов.

Открытие стелы произошло в торжественной обстановке. Обратный отсчет до ее включения произвел председатель областного Избиркома Сергей Обертас. По его словам, каждый житель региона должен знать о том, когда именно пройдут выборы главы региона. Чиновник также отметил, что стела — не единственное, что расскажет жителям Челябинска и области о выборах.

«Мы сейчас находится в зените выборной кампании. С первого июля в рамках информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Челябинской области был дан старт графической части актуализации участия в выборной кампании, а именно более 250 баннеров с датой выборов, неким брендом нашей кампании. Забрендирован транспорт, используется 8 светодиодных экранов в Челябинске. И другими технологиями мы стараемся проинформировать наших граждан о важности и возможности принять участие в выборах, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября», — рассказал сайту «Первый областной» председатель областного облизбиркома Сергей Обертас.

Напомним, что выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На данный момент в гонке за кресло главы региона принимают участие 14 кандидатов. Сейчас идет сбор подписей в их поддержку.