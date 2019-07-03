О сроках сдачи объекта, простаивавшего несколько лет, рассказал исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области Леонид Одер.
У нас достаточно напряженный график, которому мы должны следовать, чтобы сдать объект в срок, к концу декабря. Сейчас нам необходимо поработать над конкурсной документацией, довести до ума еще ряд технологических вопросов. Не нужно изобретать велосипед, нужно использовать компании, которые давно на рынке, пользоваться опытом коллег из Минстроя, — подчеркнул Леонид Одер.
Алексей Текслер подчеркнул, что помимо общественного контроля он лично будет следить за реализацией проекта.
Все решения по крытому катку в Кыштыме приняты. Объект должен заработать до конца года. Сейчас выделены средства, проводятся конкурсные мероприятия, в ближайшее время состоятся аукционы, появился общественный контроль. Группа родителей и детей, которые будут ходить на этот каток, организована, мы договаривались, что появятся камеры — они появились. В ближайшее время все мероприятия, которые связаны с конкурсами, состоятся, после этого будет налажен общественный контроль. Разумеется, я тоже буду следить непосредственно за тем, как выполняются строительно-монтажные работы и закупка необходимого оборудования, — отметил Алексей Текслер.
Глава региона напомнил, что в ближайшие несколько лет в области будет построено 15 новых ФОКов, 6 бассейнов, 8 новых крытых катков. Будут построен и реконструирован 21 стадион.
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