Партия «Новые люди» представила инициативы для челябинцев

Проекты разработали после утверждения обновленного состава правительства РФ

Представители партии «Новые люди» подготовили в мае несколько проектов, которые напрямую коснутся челябинцев. Три главные инициативы — остановить домашнее насилие, спасти животных и помочь матерям. Проекты депутаты разработали после утверждения обновленного состава правительства РФ, которое сформировал вступивший в должность президента Владимир Путин.

В рамках проекта «Новое здоровое поколение» уже в июне планируют организовать бесплатную раздачу витамина D. Акция поддержит родителей новорожденных и поможет здоровому развитию ребенка.

«У детей повальный авитаминоз. Наша цель — чтобы витамин D получали все дети в стране. Мы решили запустить свой проект по витаминизации. Будем просвещать родителей и обеспечивать важнейшим витамином их детей. А в будущем к витамину D планируем добавить йод и омегу-3»,— говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.





Чтобы поддержать беременных, партийцы предложили министру здравоохранения проводить анализ на ферритин. Железодефицитная анемия — одно из самых частых осложнений беременности, встречается в 25—50% случаев. Если ее вовремя обнаружить, то можно сохранить здоровье матери и ребенка.

«Новые люди» также подготовили законопроект по продлению выплаты по уходу за ребенком. Это может стать дополнительной поддержкой матерей. При рождении второго ребенка пособие будут платить, пока ему не исполнится три года. Общий срок увеличится до четырех с половиной лет.

Внимание «Новые люди» уделили гуманному обращению с животными. Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовили законопроект о запрете использовать животных в цирках. Петицию поддержали более 300 тысяч человек. Цирковые звери часто содержатся в ужасных условиях, а дрессировка включает физические наказания. Еще одна инициатива, связанная с животными, — проведение Всероссийского зоосубботника и помощь десяткам приютов в 46 регионах России. Акция будет проходить каждый месяц.





«Зоосубботник — хорошая, добрая традиция. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям»,— говорит Алексей Нечаев.

Депутаты партии «Новые люди» борются с домашним насилием. По имеющимся данным, две трети убитых женщин — жертвы бывших или нынешних партнеров. На днях в Екатеринбурге простились с 30‑летней женщиной, которую убили после трех лет угроз и преследования. Чтобы исправить эту катастрофическую ситуацию, «Новые люди» подготовят большую программу по защите от домашнего насилия. В частности, есть инициатива о запрете на приближение к его жертвам.