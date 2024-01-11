О важности конкуренции и равных возможностях: кандидат в президенты Даванков встретился с челябинцами

Аудитория забросала вице-спикера Госдумы вопросами о жизненных приоритетах и видении будущего страны

Конкуренция — движущая сила для развития чего бы то ни было, она необходима в любой сфере, будь то предпринимательство, политика или организация питания в школе. Об этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков говорил в ходе визита в Челябинск. Во время поездки в южноуральскую столицу кандидат в президенты России от партии «Новые люди» встретился со школьниками, студентами и предпринимателями и обсудил с ними свою гражданскую позицию и жизненные приоритеты. Подробности – в фоторепортаже ИА «Первое областное».

В гимназии № 1 Владислав Даванков, в том числе, обсудил организацию питания школьников и сообщил, что планирует внести в Госдуму законопроект, разрешающий родителям менять поставщиков питания при необходимости.





«По нашим исследованиям, треть детей вообще не едят в школах, потому что невкусное, холодное. И родители ничего не могут с этим поделать, поскольку подрядчика выбирает школа, ориентируясь на цену. Чтобы меню было вкусным и разнообразным, нужно создавать здоровую конкуренцию, а родителям — дать право большинством голосов менять поставщиков готовых блюд и полуфабрикатов для школьных столовых, подключать местных производителей», — сказал Владислав Даванков.

Он добавил, что речь — о тех случаях, когда готовую пищу либо полуфабрикаты на школьный пищеблок привозят из удаленного цеха.





Кстати, организацию питания и его разнообразие в челябинской гимназии политик оценил, позавтракав в школьной столовой:

все блюда — салаты, супы, гарниры и второе, а также несколько сортов выпечки — здесь готовят прямо на месте.





Также Владислав Даванков пообщался со старшеклассниками и рассказал им о том, какой видит Россию будущего.





«Моя мечта, чтобы Россия была богатой, независимой и свободной страной, где у всех равные возможности. А они, эти возможности, начинаются с хорошего образования, и оно должно быть доступно каждому. Поэтому главное сегодня выровнять бюджетные расходы между регионами. На одного московского школьника сейчас выделяют в четыре раза больше, чем на школьника в Челябинской области, а это уже колоссальное неравенство, которое надо выправлять за счет федерального бюджета», — сказал, в частности, политик.





Он пожелал молодым людям ничего не бояться, верить в свои силы и обретать новый опыт.





«Когда вам говорят, что вы не справитесь с чем-то из-за отсутствия опыта, не слушайте. А верьте в себя и свои силы. Не надо ничего бояться, а надо делать. И всегда говорить „да“: переменам, жизни, новым возможностям. А опыт придет», — сказал он.





Также в ходе визита на Южный Урал Владислав Даванков встретился с сотрудниками и студентами Челябинского механико-технологического техникума, участника программы «Профессионалитет», и местными предпринимателями.

Напомним, выборы главы государства пройдут весной, с 15 по 17 марта. 5 января Центризбирком зарегистрировал Владислава Даванкова кандидатом на пост президента России. Также зарегистрированы лидеры ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов. Всего в списке возможных кандидатов 11 человек. В их числе действующий президент Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец.