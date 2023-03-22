«Новые люди» заменят ушедшего из Госдумы Максима Гулина педагогом из Челябинска

После выборов 2021 года челябинка Анна Скрозникова возглавила отделение партии в Ярославской области

Центральный совет партии «Новые люди» принял решение передать мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после сложения полномочий Максимом Гулиным, Анне Скрозниковой. Информацию о том, что челябинца Гулина в Госдуме сменит дама, покинувшая Южный Урал менее двух лет назад, Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе «Новых людей».



В пресс-службе партии «Новые люди» сообщили, что принято решение провести в нижнюю палату российского парламента по партийным спискам именно Анну Скрозникову, до сентября 2021 года — активистку партии в Челябинске, преподавателя иностранных языков по профессии. Решение теперь должно быть утверждено Центральной избирательной комиссией РФ.

Как сообщало Первое областное информагентство, на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года Максим Гулин выдвинулся от «Новых людей» по Челябинскому одномандатному округу, Анна Скрозникова — по Металлургическому, кроме того, оба вошли в региональный список партии. Выборы по округам кандидаты «Новых людей» проиграли, однако Гулин прошел в парламент по партийным спискам, став самым молодым депутатом от Челябинской области (на момент выборов ему было 24 года).

14 марта 2023 года Максим Гулин официально сообщил о решении сложить с себя полномочия депутата. Позже партия и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» сообщили, что уже бывший депутат станет советником руководителя РДДМ по региональным вопросам.

Что касается Анны Скрозниковой, то, проиграв выборы в Челябинске, она переехала в Ярославль и возглавила там региональную ячейку «Новых людей». Параллельно молодая женщина занималась преподаванием в местном филиале федерального вуза.