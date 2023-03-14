Челябинский депутат Госдумы от «Новых людей» досрочно сложил полномочия

Максим Гулин заявил о переходе на новую работу

Самый молодой из челябинских депутатов Государственной думы РФ, 25-летний Максим Гулин, досрочно сложил полномочия парламентария. Его решение уже принято комиссией ГД по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных на сайте нижней палаты российского парламента.



«Одобрить проект постановления Государственной Думы „О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гулина Максима Алексеевича“», — говорится в тексте решения комиссии.

На рассмотрение думы вопрос о досрочном прекращении полномочий Гулина будет вынесен 16 марта 2023 года.

«Я сложил полномочия. Да, это действительно так. В связи с переходом на новое место работы. Принцип „Новых людей“: 20 процентов теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле. Мы много сделали, чтобы построить действительно интересную и продуманную систему работы со школьниками на законодательном уровне. Важно реализовать все наши инициативы на земле», — написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Максим Гулин.

Напомним, Гулин прошел в Госдуму по федеральному списку партии «Новые люди» в сентябре 2021 года. На момент выборов Максиму Гулину было 24 года. В Госдуме депутат занимал должность первого заместителя председателя комитета по просвещению.