8 кандидатов из 14 продолжат участие в выборах губернатора Челябинской области

Из предвыборной гонки выбыло шесть человек.

В Челябинской области в четверг, 4 июля, завершился прием документов на регистрацию от кандидатов на должность губернатора. Документы в этот день предоставили 8 человек из 14: из них — 3 самовыдвиженца и 5 представителей партии.

Самовыдвиженцами являются действующий глава Челябинской области Алексей Текслер, а также предприниматели Андрей Аюпов и Виктор Перов. От политических партий представлены: Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила», Сергей Смышляев из «Родины», представитель регионального отделения ЛДПР Виктор Пашнин, Константин Нациевский от КПРФ и Ярослав Щербаков из «Яблока».

Теперь избирком будет проверять предоставленные кандидатами документы. По словам председателя комиссии Сергея Обертаса, на процедуру уйдет 10 дней.

«Не позднее 10 дней с момента подачи документов избирательная комиссия на очередном заседании выносит решение о регистрации кандидата или мотивированно отказывает кандидату в регистрации», — рассказал сайту «Первый областной» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Напомним, что изначально документы на регистрацию подали 14 кандидатов. Выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования, который состоится 8 сентября.