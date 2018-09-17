/ Глава Коркинского района отказался от кресла мэра

Досрочный уход с поста согласовало правительство.

Глава Коркинского района решил досрочно сложить полномочия. Соответствующее заявление поступило в адрес губернатора Бориса Дубровского и было согласовано 17 сентября.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский согласовал отставку главы Коркинского муниципального района Евгения Валахова. Исполнять обязанности будет заместитель главы Владимир Шукаев. — сообщили в пресс-службе губернатора.

Собрание депутатов не полностью было довольно деятельностью Евгения Валахова и однажды поставило ему «неуд» за работу. Теперь народным избранникам предстоит решить вопрос с исполняющим обязанности, а также объявить конкурс на пост главы района.

Отметим, ранее Владимир Шукаев занимал должность заместителя главы Коркинского района.