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/ Театралы из Коркино стали единственным российским коллективом на фестивале в Италии

Театралы из Коркино стали единственным российским коллективом на фестивале в Италии

Уральские артисты представили танцы и песни казаков.
сегодня в 15:39
  |  Общество

Коркинский молодежный театр «Проспект Горняков» стал единственным российским коллективом, выступившим на фольклорном фестивале в Италии. Артисты решили покорить жюри своим казачьим номером, и именно его отправили на конкурс. Подготовить материалы помогла Уральская фольклорная ассоциация. В итоге театр получил долгожданное приглашение. 29 человек отправились на остров Сицилия в Средиземном море.

Раньше, как рассказали руководители молодежного театра, они ездили только по России. Зарубежные выступления обычно совершал ансамбль танца «Урал». Однако организаторы фольклорного фестиваля в Италии оплатили пребывание артистов, им нужно было только купить билеты в две стороны.

На гастроли отправился почти весь состав. Участникам у нас от 14 до 30 лет. Мы достойно представили Россию. Была программа с выступлениями по городам, где мы показывали 30-минутное представление с песнями и танцами, демонстрировали владение шашкой. Мы привезли с собой костюмы и реквизит, брали для этого два багажа. Проблем с провозом копий и шашек не было: мы показывали документы, подтверждающие, что везем театральный реквизит, а не холодное оружие. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель молодежного театра «Проспект Горняков» Наталья Гладышева.

Коркинцы находились в Италии почти две недели — с 9 по 19 августа. Вместе с ними на сцену выходили коллективы из Италии, Мексики, Сенегала, Колумбии, Аргентины и других стран.

На фестивале не выбирали победителей, поэтому каждый коллектив после выступления получал подарки — тарелочки, книги, статуэтки и грамоты.

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