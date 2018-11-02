/ Новая должность появилась на базе министерства общественной безопасности

Новый руководитель вступает в обязанности на следующей неделе.

У министерства общественной безопасности скоро появится новый руководитель. Им станет Олег Климов, заместитель губернатора Челябинской области. С этой должности его не снимают, напротив, ее оптимизируют. По мнению нынешнего министра, это показывает значимость ведомства в регионе.

Статус министерства повысился, теперь его возглавляет заместитель губернатора, министр. Значит, губернатор осознает значимость министерства, востребованность, повышает эффективность управленческой деятельности. Запасной аэродром я себе никогда не строю, работаю там, где работаю. В жизни проблем нет, есть только задачи. Я их решаю. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Смена руководства произойдет 7 ноября. Комментировать причины отказался будущий вице-губернатор и министр Олег Климов. Однако он озвучил основные вопросы, которые предстоит решать министерству.

Есть приоритеты — это подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Перед нами стоят сереьзные задачи. Второе — готовность к обеспечению защиты области, готовность наших пожарных и спасательных сил. Остальные направления, которые министерство вело, тоже. До конца года мы заканчиваем монтаж и опробование «Системы 112». — сообщил радио «Business FM Челябинск» Олег Климов.

Напомним, министерство общественной безопасности было образовано в 2016 году. Оно заменило ликвидированное ранее управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами региона. Первым министром назначили Евгения Савченко, который ранее возглавлял ФСКН РФ по Челябинской области.