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/ Компенсацию жителям арендных домов назначил губернатор Челябинской области

Компенсацию жителям арендных домов назначил губернатор Челябинской области

Размер выплат составит 70% от платы за жилье.
сегодня в 14:17
  |  Общество
На сегодняшнем совещании в правительстве региона по решению Бориса Дубровского был утвержден порядок выплат компенсации для жителей Челябинской области, проживающих в арендных домах.

Дома социального найма строятся, прежде всего, для семей, которые в силу разных причин пока не могут приобрести жилье самостоятельно. Стоимость аренды таких квартир значительно ниже рыночной. На мой взгляд, это очень важный социально значимый проект, поэтому мы будем развивать рынок социального арендного жилья. — отметил губернатор Борис Дубровский.

Общий размер компенсации составит 70% от платы за жилье. Получить ее смогут 7 категорий граждан: молодые и многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Отметим, что пилотный проект арендных домов появился в 2015 году по инициативе Бориса Дубровского.

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