/ Болельщики Миасского «Торпедо» обратились к губернатору

Фанаты призвали поддержать Бориса Дубровского.

Достижения футбольного клуба «Торпедо» отметили в Миассе. Спортсмены заняли второе место в третьем дивизионе футбольного первенства России в зоне «Урал—Западная Сибирь». Торжественное награждение состоялось 30 октября. После окончания официальной части к присутствующим обратился представитель болельщиков Владимир Рыжков. Он напомнил, что большую работу для чемпионства клуба проделал губернатор Борис Дубровский.

Предлагаю всем болельщикам и спортсменам поддержать выдвижение кандидатуры Бориса Дубровского на предстоящих в следующем году выборах губернатора, и в качестве пожелания хочу выразить надежду, что эффективная работа Бориса Александровича по поддержке здорового образа жизни, физкультуры и спорта в Миассе будет продолжена. При поддержке губернатора был реконструирован стадион «Труд», где появились трибуны и уложено искусственное поле. Было бы логичным сделать следующий шаг — возродить в Миассе профессиональную футбольную команду, вернуть миасское «Торпедо» во второй дивизион чемпионата страны, а затем, со временем, и в первый, и тогда о Миассе опять услышат во всей стране. — сказал Владимир Рыжков.

Отметим, что обращение представителя болельщиков единодушно поддержали все, кто присутствовал на церемонии.