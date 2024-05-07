Определена конкурсная комиссия по выбору главы Копейска

В нее вошел бывший руководитель округа Андрей Фалейчик

В список комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Копейского городского округа, вошли четыре человека. Соответствующее распоряжение губернатора Челябинской области Алексея Текслера опубликовали на сайте регионального правительства.



В конкурсную комиссию вошли заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Александр Зацепин, советник губернатора Владимир Мякуш, депутат Заксобрания региона Владимир Перезолов, замгубернатора Андрей Фалейчик.

Напомним, 9 апреля этого года стало известно об уходе Андрея Фалейчика с должности руководителя Копейска. Врио главы стала Светлана Логанова. Ранее она в течение четырех с половиной лет была замглавы городского округа по социальному развитию.