В Копейске благоустроят городской парк с сухим фонтаном

Строительные работы необходимо завершить до 25 августа

В Копейске благоустроят городской парк с сухим фонтаном. Муниципальное казенное учреждение Копейска «Управление благоустройства» объявило аукцион по поиску подрядчика по благоустройству парка на улице Борьбы. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить демонтаж старых конструкций, провести земляные и строительно-монтажные работы по проекту «Зеленые шахты».





Проектная документация

Проект предусматривает установку сухого фонтана с 25 струями, скамеек, пергол с качелями. Также необходимо выполнить комплекс работ по освещению территории парка и ее озеленению.

«При монтаже фонтана требуется укладка пластиковых водопроводных труб, монтаж колодца и системы дезинфекции воды», — уточняется в техзадании.

В документации к аукциону речь идет об обновлении асфальта, размещении резинового покрытия в пределах детских локаций, высадке крупноразмерных деревьев.

Начальная цена контракта составляет 144,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 26 апреля. Подрядчику необходимо завершить работы до 25 августа.