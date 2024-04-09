Андрей Фалейчик покинул пост главы Копейска

Врио руководителя городского округа станет Светлана Логанова

Сегодня, 9 апреля, глава Копейска Андрей Фалейчик ушел в отставку по собственному желанию. Его решение рассмотрели и приняли на внеочередном заседании собрания депутатов, сообщили в администрации города.

Временно исполнять обязанности главы городского округа станет Светлана Логанова. Ранее она в течение четырех с половиной лет занимала должность замглавы Копейска по социальному развитию. К исполнению обязанностей она приступит 10 апреля.

Напомним, ранее Андрея Фалейчика назначили на должность заместителя губернатора Челябинской области.