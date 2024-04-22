В Челябинске уже в эту субботу, 27 апреля, начнут работать садовые автобусы, сообщает пресс-служба администрации города. «Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики», — отмечают в мэрии.
Вот полный перечень садовых маршрутов на 2024 год.
Челябинск
21с. ЧТЗ — ТЭЦ-3
25с. ДК cтроителей — СНТ «Ферросад»
37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»
38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»
55с. Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)
57с. Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)
60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»
65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4»
67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»
70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»
84с. ДК cтроителей — СНТ «Надежда»
90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»
93с. ЧМК — СНТ «Авиатор-2»
Копейск
12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина»
17с. Автовокзал — СНТ винзавода
27с. Автовокзал — СНТ «Дружба»
28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща»
В мэрии добавляют, что на маршрутах: 12с, 17с, 27с, 28с, 37с, 55с, 57с, 67с, 90с, 93с будут работать автобусы большого класса, на маршруте 38с — большого и малого, на маршруте 70с — среднего и малого, на маршрутах 21с, 25с, 60с, 65с, 84с — только малого класса.
Обратите внимание, что этим летом на маршрут 38с дополнительно выйдет автобус малого класса, также здесь увеличено число рейсов автобусов большого класса.
А вот маршрут 16с отменили. Вместо него садоводы могут садиться на автобус 10к «ЧМК — ТРК „Родник“».
В Челябинске садовые автобусы будут ходить до 15 октября, а в Копейске — до 30 сентября.
О садовых маршрутах, которые имеют статус областных, читайте в отдельном материале.