Садовые автобусы начнут работать в Челябинске и Копейске с 27 апреля

На них по-прежнему будут действовать льготы и проездные

В Челябинске уже в эту субботу, 27 апреля, начнут работать садовые автобусы, сообщает пресс-служба администрации города. «Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики», — отмечают в мэрии.

Вот полный перечень садовых маршрутов на 2024 год.

Челябинск

21с. ЧТЗ — ТЭЦ-3

25с. ДК cтроителей — СНТ «Ферросад»

37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»

38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»

55с. Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)

57с. Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)

60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»

65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4»

67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»

70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»

84с. ДК cтроителей — СНТ «Надежда»

90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»

93с. ЧМК — СНТ «Авиатор-2»

Копейск

12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина»

17с. Автовокзал — СНТ винзавода

27с. Автовокзал — СНТ «Дружба»

28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща»

В мэрии добавляют, что на маршрутах: 12с, 17с, 27с, 28с, 37с, 55с, 57с, 67с, 90с, 93с будут работать автобусы большого класса, на маршруте 38с — большого и малого, на маршруте 70с — среднего и малого, на маршрутах 21с, 25с, 60с, 65с, 84с — только малого класса.

Обратите внимание, что этим летом на маршрут 38с дополнительно выйдет автобус малого класса, также здесь увеличено число рейсов автобусов большого класса.

А вот маршрут 16с отменили. Вместо него садоводы могут садиться на автобус 10к «ЧМК — ТРК „Родник“».

В Челябинске садовые автобусы будут ходить до 15 октября, а в Копейске — до 30 сентября.

О садовых маршрутах, которые имеют статус областных, читайте в отдельном материале.