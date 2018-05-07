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/ Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»

Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»

Южноуральцы смогут «присутствовать» на важном для страны мероприятии.
сегодня в 09:47
  |  Политика

Торжественная процедура вступления в должность Президента Владимира Путина состоится 7 мая. Церемония инаугурации пройдет в полдень по Московскому времени. «Присутствовать» на важном для страны мероприятии смогут все граждане. Южноуральцам предлагают следить за инаугурацией в прямом эфире «Первого областного». Уже известно, как пройдет церемония.

Церемония обещает быть достаточно традиционной: избранный президент принесет торжественную присягу, держа руку на специальном экземпляре Конституции РФ, переплетенном кожей варана и покидающем стены Библиотеки президента России только для участия в инаугурации. — рассказывает Газета. ру.

Президент РФ выйдет из своего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец. Затем по анфиладе залов, через Георгиевский и Александровский, пройдет в Андреевский зал. Там и состоится церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Также глава государства будет присутствовать на смотре Кремлевского полка. После этого Владимир Путин отправится на короткое богослужение в Благовещенском соборе Кремля.

Церемония инаугурации Владимира Путина в режиме онлайн будет доступна ЗДЕСЬ.

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Комментарии

..
10:48, 07.05.2018
Хосподя! А то в такие дни нам нашего "солнцеликого" мало! Его морда глядит из каждого "утюга"! Может ещё воду заряжать поставим! Авось за 6 лет ситуация хоть немного, да улучшится. -)

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