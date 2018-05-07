/ Инаугурация Владимира Путина пройдет в прямом эфире «Первого областного»

Южноуральцы смогут «присутствовать» на важном для страны мероприятии.

Торжественная процедура вступления в должность Президента Владимира Путина состоится 7 мая. Церемония инаугурации пройдет в полдень по Московскому времени. «Присутствовать» на важном для страны мероприятии смогут все граждане. Южноуральцам предлагают следить за инаугурацией в прямом эфире «Первого областного». Уже известно, как пройдет церемония.

Церемония обещает быть достаточно традиционной: избранный президент принесет торжественную присягу, держа руку на специальном экземпляре Конституции РФ, переплетенном кожей варана и покидающем стены Библиотеки президента России только для участия в инаугурации. — рассказывает Газета. ру.

Президент РФ выйдет из своего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец. Затем по анфиладе залов, через Георгиевский и Александровский, пройдет в Андреевский зал. Там и состоится церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Также глава государства будет присутствовать на смотре Кремлевского полка. После этого Владимир Путин отправится на короткое богослужение в Благовещенском соборе Кремля.

Церемония инаугурации Владимира Путина в режиме онлайн будет доступна ЗДЕСЬ.