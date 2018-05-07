/ Челябинские политики и общественники назвали приоритетные направления развития страны после инаугурации Президента

Депутаты ожидают рывка во внутренней и внешней политике.

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал главой России. В своей речи избранный Президент обозначил цели и задачи на последующие 6 лет. Владимир Путин сделал акцент на приоритетных темах — демография и семья, здравоохранение, образование и безопасность.

Основная тема, с которой Путин обратился сегодня, это вопрос повышения качества жизни граждан, а второе — вопрос развития нашей страны и того рывка, который должна совершить Россия несмотря на внешние вызовы. Я хочу отдельно подчеркнуть, что сейчас Государственная Дума готовится к рассмотрению вопроса о даче согласия Президенту на назначение председателя правительства. Это ключевое для страны решение. — прокомментировал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

В качестве приоритетных законопроектов Владимир Бурматов назвал те инициативы, которые лежат в рамках озвученного ранее президентского послания. Челябинский депутат Госдумы Анатолий Литовченко в своем интервью сделал акцент на соразмерности пенсий и уроовня инфляций.

В Государственной Думе разработана программа законотворчества в рамках выполнения послания Президента. Сегодня готовятся законопроекты и предложения по реализации. Мне бы хотелось, чтобы это был вопрос повышения уровня индексации пенсий выше уровня инфляции. Мы приравняли МРОТ к прожиточному минимуму, но этого недостаточно. Сейчас по всем направлениям ведется работа, но какие пройдут первыми — неизвестно. — отметил депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин подчеркнул предстоящую работу над развитием человека и человеческого капитала. То есть его духовного и культурного обогащения, интеллектуального развития, семейного благополучия, повышения результатов трудовой деятельности.

Президент подчеркнул, что развитие человека и человеческого капитала являются приоритетными. Я хотел бы подчеркнуть, что эти же направления заложены в «Стратегии-2035» в Челябинской области. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Сразу после инаугурации Президент внес предложение назначить на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, 7 мая состоялась торжественная церемония вступления в должность Президента России Владимира Путина. Свои голоса за действующего главу государства отдало рекордное число избирателей. По данным Центризбиркома, Путин набрал 76,69%.