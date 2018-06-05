/ Онлайн-дебаты кандидатов в мэры Миасса состоятся на сайте «Первый областной»

Дискуссия пройдет 6 июня в прямом эфире сайта 1obl.tv

Самые крупные проблемы Миасса обсудят кандидаты на пост градоначальника. Неразрешенных вопросов назрело немало. Это дороги, коммунальное хозяйство, экология, водоснабжение и другие. С ними придется столкнуться будущему главе Миасса, но варианты решения должны быть готовы уже сейчас.

Все 10 человек, которые претендуют на кресло мэра, соберутся завтра, 6 июня, в общественной палате Миасского городского округа и расскажут о своем видении ситуации. Встреча пройдет в формате дебатов.

Приглашенными гостями числятся предприниматели, совет ветеранов, депутаты, представители общественной палаты. Они смогут задать свои вопросы кандидатам. Всего ожидается около 30 человек. — рассказал сайту «Первый областной» председатель общественной палаты Миасса Сергей Соловьев.

Он же выступит модератором встречи.

Следить за дебатами смогут также жители Миасса. На «Онлайн ТВ» состоится прямая трансляция встречи кандидатов на пост мэра. Она начнется в 17:00. Также трансляция будет доступна в официальных группах сайта «Первый областной» во всех соцсетях.