/ Кандидат в мэры Миасса оплатил проезд в троллейбусе через айфон

Анатолий Лобко оценил работу общественного транспорта.

Кандидат на пост главы Миасса Анатолий Лобко поделился впечатлениями от поездки по городу на общественном транспорте. Директор «Агентства стратегических инициатив» оценил возможность бесконтактной оплаты проезда. Также участник грядущих выборов обсудил с горожанами проблемы.

В Миассе с ребятами прокатились на троллейбусе. Борт 124 — очень комфортно. Удивила возможность оплаты за проезд с телефона, через Apple Pay. С кондуктором Надеждой Васильевной обсудили условия труда в троллейбусном депо. И она горячо поддерживает смену руководства и назначение Морозовой Ольги Владимировны директором. — поделился в социальных сетях кандидат в главы Миасса Анатолий Лобко.

Отметим, что на следующей неделе пройдет правительственная комиссия, которая «отсечет» нескольких кандидатов.

Напомним, в качестве кандидатов на пост главы Миасса зарегистрировалось 10 человек. Помимо исполняющего обязанность Григория Тонких свои кандидатуры представили два человека из команды губернатора. Кандидатами стали Дмитрий Федечкин, известный как начальник пресс-службы и информации правительства, а также директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Также в списке Дмитрий Сундеев, Александр Иванов, Валентин Вертипрахов, Татьяна Якимова, Данила Михеев, Константин Башлыков и Валихан Тургумбаев.