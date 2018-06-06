/ Главные проблемы Миасса и политический кризис обсудят на дебатах кандидаты в мэры

К участию приглашены все 10 человек, претендующих на пост главы города.

Все 10 кандидатов на пост главы Миасса приняли приглашение на участие в дебатах. Необычное для горонозаводского города мероприятие состоится уже сегодня, 6 мая. Как рассказали сайту «Первый областной» в Общественной палате Миасского городского округа, которая выступает организатором, все мероприятие поделили на три блока. У кандидатов на пост мэра будут спрашивать о проблемах, которые они видят в городе, о путях их решения, а также о политическом кризисе в Миассе. Кандидатом нужно будет сказать, существует ли он, и если да, то как с ним справиться.

Вопросы от участников дебатов со стороны Собрания депутатов, сообщества предпринимателей, ветеранов и почтенных граждан не согласовываются. Нам бы хотелось, чтобы мероприятие прошло спокойно, поэтому каверзные вопросы мы постараемся снять, а неприятные ситуации сгладить. — пояснил сайту «Первый областной» председатель Общественной палаты Миасса Сергей Соловьев.

Представитель «команды Дубровского» Дмитрий Федечкин готов участвовать в дебатах со своими оппонентами и отвечать на любые вопросы. Подавая заявку, он знал, с какими проблемами предстоит столкнуться в городе, а потому может их озвучить.

В лучшем городе на свете, в котором я 35 лет проработал, ни один депутат меня никаким вопросом напугать не может. Главная же проблема очевидна. Это кошмар в благоустройстве. Считаю, что много квалифицированной работы в Миассе, но люди, выходя из подъезда, должны видеть хороший комфортный город. Люди сегодня забыли, что асфальт может быть ровным, газон пострижен, пешеходные переходы оформлены правильно. Город нужно привести в порядок. Главный вопрос, конечно, политический. Нужно сделать так, чтобы стало спокойно, а уже потом заниматься вопросом инвестиционного развития. Предприниматели, инвесторы, не будут вкладываться в город, который бурлит в нехорошем смысле. Нужен город, который поможет бизнесу развиваться. Есть шикарные возможности, чтобы город получил статус ТОСЭР. А еще нужно привести в порядок озеро Тургояк. Если жемчужину Южного Урала «укатают», если останется потребительское отношение, то преимущество в виде Тургояка город потеряет. — рассказал о части своего выступления начальник аппарата пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Другие кандидаты тоже намерены участвовать в дебатах.

Участвовать в дебатах хочу, но пока не уверен, что успею прибыть вовремя. Все из-за работы. Однако на вопросы отвечать готов, свою программу уже сформировал. Например, у нас проблемы с инвестиционным климатом. Он зависит от войны, но в Миассе она невозможна. Поэтому политический кризис нужно убирать. Нужно пересмотреть некоторые вопросы, особенно те, что идут в ущерб городу. Например, вырубка деревьев в лесах. Нужно уменьшать коррупционные схемы. Делать все прозрачно и четко.

— пояснил сайту «Первый областной» другой кандидат, депутат и врачи Константин Башлыков.

Следить за дебатами кандидатов на пост главы Миасса можно будет в режиме онлайн. На сайте 1obl.tv будет доступна трансляция. Начало сегодня, 6 июня, в 17:00.