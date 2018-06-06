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/ Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах

Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах

Между оппонентами состоялась продуктивная дискуссия.
сегодня в 18:51
  |  Политика

Кандидаты на пост главы Миасса встретились сегодня друг с другом. Они должны были участвовать в дебатах, однако прения состоялись между кандидатами и депутатами, бизнесменами и почетными гражданами города. Кандидатов пытались смутить и поставить перед серьезными проблемами, чтобы увидеть их реакцию. Сами же кандидаты между собой пытались договориться, обсуждая проблемы города или политическую ситуацию.

Одной из основных проблем, по мнению кандидатов на пост главы Миасса, стал внешний вид города. Миасс признали не цветущим, обыденным, а город должен стать ярким, радующим глаз. Наличие в Миассе политического кризиса все признали, хотя и характеризовали его разными формулировками.

Чтобы сделать точку роста из города Миасса, должны быть согласия всех слоев нашего общества. Надо создавать климат для благоприятного развития. Насыщать компентенциями, приглашать экспертов на постоянной или временной, договорной основе, для получения статуса ТОСЭР в том числе. — сообщил депутат и врач Константин Башлыков.

Здесь прозвучали прекрасные идеи, которые я записал. Если получится их осуществить, то все это будет работать на благо нашего любимого города. — высказался глава «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко.

У нас больше общего, чем дискуссионных моментов. Общение приносит плоды. Нужно вовлечь в эту работу жителей Миасса. И мы тогда добьемся успеха. — резюмировал руководитель аппарата правительства и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Добавим, что в дебатах участвовали 8 человек из 10 заявившихся на должность мэра. Ход мероприятия транслировался на 1obl.tv в онлайн режиме.

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