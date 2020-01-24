Онлайн-мониторинг экологической обстановки будет запущен в Челябинской области

Проект будет реализован правительством региона совместно с Росприроднадзором.

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Алексей Текслер встретился с новым руководителем Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Глава региона обсудил с Сергеем Тружниковым уже проделанную работу и планы правительства в части улучшения экологической обстановки в регионе. В том числе мероприятия национального проекта, на которые обратил отдельное внимание президент страны в своем 204—м Указе.

В Челябинской области все больше внимания власти уделяется вопросам чистого воздуха, этого требует общество. Как отметил Алексей Текслер, чтобы этот запрос выполнить, региону понадобится поддержка.

«Эти задачи можно решать только вместе с Министерством экологии РФ, с Росприроднадзором и другими организациями. У нас сейчас эта повестка активно реализуется: подписаны четырехсторонние соглашения с нашими предприятиями по сокращению выбросов в атмосферу, инициирован собственный экологический стандарт, который будет более жестким, и, учитывая его добровольность, мы рассчитываем на его безусловное исполнение», — отметил глава региона.

Как в очередной раз напомнил Алексей Текслер, подобные соглашения в области планируют заключать не только с промышленниками Челябинска и Магнитогорска. Аналогичные документы будут направлены в адрес порядка 100 предприятий региона.

В Челябинской области также совместно с Росприроднадзором планируется запуск онлайн-мониторинга состояния окружающей среды. Алексей Текслер выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ведомством и в этом направлении.

«Помимо „Чистого воздуха“, это, конечно основное и магистральное направление, мы участвуем во всех остальных федеральных проектах федерального проекта „Экология“ — это и „Чистая страна“, и „Чистая вода“, занимаемся и рекультивацией свалок, и естественно занимаемся водными объектами», — рассказала губернатор.

В ответ Сергей Тружников заметил, что Челябинская область во многом стала передовым регионом по объемам проделанной работы в части улучшения экологической обстановки, и заверил Алексея Текслера, что ведомство готово к плодотворному сотрудничеству.