Нарушение экологических требований зафиксировала природоохранная прокуратура на Челябинской ТЭЦ-1. Было возбуждено административное дело. Результат — крупный штраф.
Как установили специалисты надзорного ведомства, в течение прошлого года ТЭЦ-1 регулярно сбрасывала сточные воды в озеро Шелюгино. Оно находится на территории Копейска. В сливах обнаружили превышение концентрации вредных веществ: меди, железа, нефтепродуктов.
«Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении предприятием требований к охране водного объекта, которое может повлечь его загрязнение»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Было возбуждено административное дело о нарушении требований к охране водных объектов. Штраф выписан «Фортуму». Компании придется заплатить 150 тысяч рублей.