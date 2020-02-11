ТЭЦ-1 сливала сточные воды в озеро под Челябинском

Нарушения нашла природоохранная прокуратура.

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Нарушение экологических требований зафиксировала природоохранная прокуратура на Челябинской ТЭЦ-1. Было возбуждено административное дело. Результат — крупный штраф.

Как установили специалисты надзорного ведомства, в течение прошлого года ТЭЦ-1 регулярно сбрасывала сточные воды в озеро Шелюгино. Оно находится на территории Копейска. В сливах обнаружили превышение концентрации вредных веществ: меди, железа, нефтепродуктов.

«Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении предприятием требований к охране водного объекта, которое может повлечь его загрязнение»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Было возбуждено административное дело о нарушении требований к охране водных объектов. Штраф выписан «Фортуму». Компании придется заплатить 150 тысяч рублей.