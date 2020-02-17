В программу «Чистая вода» включат больше объектов в Челябинской области

Поручение дал губернатор Алексей Текслер.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании координационного штаба по нацпроектам. Его по видеосвязи провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Обсуждали планы по «Жилью и городской среде», «Ипотеке» и «Экологии».

Принято решение создать рабочую группу, которая каждую неделю будет оперативно решать вопросы, связанные с исполнением нацпроектов. В том числе перераспределять средства. У Челябинской области есть возможность привлечь больше денег из федерального бюджета, заметил Алексей Текслер. Он поручил министру строительства региона подготовить необходимые документы, чтобы включить больше объектов, которым нужен ремонт, в программу «Чистая вода».

Проводится на Южном Урале и работа по «жилищным» нацпроектам. Областной Минстрой заключил соглашения с федеральным. Российская казна направила средства на стимулирование отрасли. Их вложат, к примеру, в возведение школы в «Академ Риверсайд». Там смогут учиться 1100 жителей микрорайона. Работы начнут в этом году. Также почти полмиллиарда рублей потратят на переселение людей их ветхих бараков.

Регионы должны планировать все работы по национальным проектам на три года вперёд, отметил Марат Хуснуллин. Так деньги будут направлять вовремя. Значит, без задержек будут открываться новые дороги, школы, детсады, спортивные учреждения.

«Наша задача — на федеральном уровне снять все ограничения, которые есть, максимально быть вашими помощниками и создать условия, чтобы вы могли на местах организовать выполнение поставленных президентом задач»,— заявил вице-премьер.

Деньги, не использованные в 2019, регионы могут получить на воплощение планов по нацпроектам в нынешнем году.