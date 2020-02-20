Не хватает зелени: растений в Челябинске втрое меньше нормы

В правительстве меняют программу высадки деревьев.

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Челябинску не достаёт зелёных насаждений. На каждого горожанина сейчас приходится в среднем 4 квадратных метра леса, газонов и клумб. В Калининском районе мегаполиса и вовсе всего 2. В то время как норма в разы выше — 11-16 «квадратов» зелени. Такие данные привёл министр экологии Южного Урала Сергей Лихачёв.

Есть и другие подсчёты, но и не слишком утешительные: по 10-балльной шкале столица региона получает оценку в 3,8 по количеству растений на одного жителя.

В связи с этим перед правительством Челябинской области стоит задача разработать программу «Зелёный город». Поручение дал губернатор Алексей Текслер. Такая программа должна исправить ситуацию. Уже через 4 года власти рассчитывают добиться, чтобы в городе деревьев и кустарников было как минимум 80 процентов от нормы.

«Так-то у нас не хватает ассимиляционной поверхности, которую создают зелёные насаждения для того, чтобы абсорбировать на себя пылевые частицы и другие загрязняющие вещества. Поэтому у нас и есть задача создать программу „Зеленый город“. Мы будем заниматься целенаправленно озеленением парков, скверов, придомовых территорий и так далее», — рассказал Сергей Лихачёв.

Уже в этом году на озеленение Челябинска планируется потратить 200 миллионов рублей. Планируется вырубить полторы тысячи старых и больных деревьев. В основном, они располагаются вдоль гостевых маршрутов. Вместо них появятся 3 тысячи новых саженцев.

Есть и проблема, которая тормозит процесс озеленения. В регионе не хватает питомников, где выращивают крупные деревья. В министерстве экологии рассматривают варианты решения. Например, есть идея выкапывать сосны или большие берёзы с невспаханных полей. Так можно убить двух зайцев: растения пересадить в городе и фермерам помочь. Они должны следить за состоянием своих угодий, чтобы те не зарастали. В противном случае рискуют нарваться на штраф.