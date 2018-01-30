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Представить свое видение выборов приглашают южноуральцев

Конкурс плакатов объявил Общероссийский народный фронт.
сегодня в 15:39
  |  Политика

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в конкурсе, посвященному предстоящим выборам Президента. Общероссийский народный фронт совместно с Музеем современной истории России организовал свой «День выборов». Для участия необходимо создать плакат, призывающий принять участие в голосовании.

Эксперты ОНФ поясняют, что главное, что должны показать авторы плакатов, — насколько сейчас важно для каждого принять участие в выборах. Поэтому участники конкурса должны призывать с плакатов граждан быть активными, ответственными и неравнодушными. Ведь от решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее. — рассказали сайту «Первый областной» в исполкоме ОНФ в Челябинской области.

Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов Президента России 18 марта 2018 года.

Для участия нужно зарегистрироваться на его сайте и загрузить рисунок. Работы принимаются до 20 февраля. Победителей в трех номинациях — школьники и студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса. Итоги будут подведены 1 марта.

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