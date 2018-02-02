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Кандидаты в Президенты оценили шансы на второй тур

Мнения участников предвыборной гонки разделились.
сегодня в 12:41
  |  Политика

Свои прогнозы на ход президентских выборов в 2018 году дали участники гонки. Мнения кандидатов разделились, некоторые из них рассматривают возможостть учатсия во втором туре. Судя по динамике рейтингов, такая ситуация рассматривается экспертами-прогнозистами как вероятная. Однако Павел Грудинин — кандидат от КПРФ, рассчитывает на победу в первом туре.

По мнению политика, по итогам голосования 18 марта он получит 60% голосов избирателей, которые придут на участки. При этом вне зависимости от результатов выборов Грудинин не намерен претендовать на руководство КПРФ. — передает информационное агентство «Европейско-азиатские новости».

Кандидат Григорий Явлинский не готов поддержать коллег из других партий в случае проведения второго тура голосования.

Во втором туре президентских выборов, если он будет, не смогу поддержать ни Жириновского, ни Грудинина. — заявил кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

В штабе Ксении Собчак не рассматривают возможность второго тура. По мнению представителей кандидата, исход выборов будет понятен в первом туре.

Вероятность второго тура близка к нулю. Ситуация развивается так, как это выгодно власти. А мы продолжаем нести свою повестку, объяснять свою платформу о событиях в стране. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель штаба поддержки кандидата в Президенты РФ Ксении Собчак Эрнест Лукманов.

Действующий президент Владимир Путин заявил, что в случае поражения на выборах 18 марта, пойдет работать комбайнером. Об этом он заявил во время визита на завод «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.

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Комментарии

Владимир Ианович
15:10, 02.02.2018
я призываю всех недопустить, чтобы К.Собчак получила н выборах больше 0.5% голосов.
А если эта дама придёт к власти, начнётся американизация земли Российской, начнётся раздача нашей
земли всем желающим целыми областями и уж американщина своего не упстит

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