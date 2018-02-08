/ Доходы кандидата в президенты Бориса Титова в 7 раз превысили заработок Владимира Путина

ЦИК опубликовал информацию о выручке кандидатов за последние годы.
Доходы зарегистрированных кандидатов в президенты теперь известны избирателям. По этим данным, за последние 6 лет самое большое состояние нажил Борис Титов («Партия роста»). Он рассказал о 274,3 миллиона рублей на счету. Все это официальная зарплата и проценты от вкладов и ценных бумаг, продажи имущества и сдачи его в аренду.
Доходы выдвинутого КПРФ на выборы президента России бизнесмена Павла Грудинина за 6 лет составили 157 миллионов рублей. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский за 6 лет заработал 98 миллионов рублей. — сообщает ЦИК.
На счетах действующего Президента Владимира Путина за 6 лет было 38,5 миллиона рублей — почти в 7 раз меньше, чем у лидера «Партии роста». Григорий Явлинский, представляющий «Яблоко», заработал 23 миллиона рублей. Самый маленький доход оказался у Сергея Бабурина («Российский общественный союз»). За 6 лет он получил 11 миллионов.
Добавим, что среди кандидатов в президенты значатся также Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Однако решение об их регистрации ЦИК примет сегодня, а потому информация о доходах в данный момент недоступна.
Напомним, что все зарегистрированные кандидаты в президенты попадут в избирательные списки. Выборы состоятся 18 марта.
У ВАС видимо Ксении Собчак и бизнисмена Бориса Титова должна быть встреча с Президентом США Трампом, Министром финансов США и другими членами правительства США .
У меня к ВАМ большая просьба.
Поставить перед ними вопрос о Кремлёвском досье т.е. возврате найденных Министерством финансов США
офшорных денежных средств и недвижимости Российских чиновников, олигархов и ВСЁ ЭТО ВЕРНУТЬ РОССИИ
так как эти офшорные материальные средства принадлежат Российской Федерации, а не США, Великобритании, Франции, Германии и другим странам. А за выше названные услуги договориться с Президентом США Трампом, Министерством финансов США о стоимости услуги по поиску и возврату .офшорных денежных средств и недвижимости Российских чиновников и олигархов РФ. Потому что Президент США Трамп также бизнесмен и он
знает , что бесплатной работы не бывает.
При Вашей договорённости ЭТО и будет соблюдение Международных правил = так как ВЫ всегда повторяете, что нельзя присваивать чужое имущество, денежные средства, тем самым с Вашей помощью вырастить доверие и взаимопонимание между США и Россией. А возврат денежных средств из офшорных ЗОН ВАМ зачтётся при выборах в президенты РФ, которые должны использоваться ВАМИ на восстановление аварийного жилья и в конце концов убрать позорную оплату на капремонт с 70-80- летних больных стариков.
С Уважением
Председатель Совета (домкома)
г. Чебоксары, пр. Московский 16 Н.И. Бондаренко тел. 8.9276671812