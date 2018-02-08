/ Доходы кандидата в президенты Бориса Титова в 7 раз превысили заработок Владимира Путина

ЦИК опубликовал информацию о выручке кандидатов за последние годы.

Доходы зарегистрированных кандидатов в президенты теперь известны избирателям. По этим данным, за последние 6 лет самое большое состояние нажил Борис Титов («Партия роста»). Он рассказал о 274,3 миллиона рублей на счету. Все это официальная зарплата и проценты от вкладов и ценных бумаг, продажи имущества и сдачи его в аренду.

Доходы выдвинутого КПРФ на выборы президента России бизнесмена Павла Грудинина за 6 лет составили 157 миллионов рублей. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский за 6 лет заработал 98 миллионов рублей. — сообщает ЦИК.

На счетах действующего Президента Владимира Путина за 6 лет было 38,5 миллиона рублей — почти в 7 раз меньше, чем у лидера «Партии роста». Григорий Явлинский, представляющий «Яблоко», заработал 23 миллиона рублей. Самый маленький доход оказался у Сергея Бабурина («Российский общественный союз»). За 6 лет он получил 11 миллионов.

Добавим, что среди кандидатов в президенты значатся также Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Однако решение об их регистрации ЦИК примет сегодня, а потому информация о доходах в данный момент недоступна.

Напомним, что все зарегистрированные кандидаты в президенты попадут в избирательные списки. Выборы состоятся 18 марта.