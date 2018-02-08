Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.95 -0.27 70.53 -0.4
Челябинск
сейчас
 
-18 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Доходы кандидата в президенты Бориса Титова в 7 раз превысили заработок Владимира Путина

Доходы кандидата в президенты Бориса Титова в 7 раз превысили заработок Владимира Путина

ЦИК опубликовал информацию о выручке кандидатов за последние годы.
сегодня в 11:55
  |  Политика

Доходы зарегистрированных кандидатов в президенты теперь известны избирателям. По этим данным, за последние 6 лет самое большое состояние нажил Борис Титов («Партия роста»). Он рассказал о 274,3 миллиона рублей на счету. Все это официальная зарплата и проценты от вкладов и ценных бумаг, продажи имущества и сдачи его в аренду.

Доходы выдвинутого КПРФ на выборы президента России бизнесмена Павла Грудинина за 6 лет составили 157 миллионов рублей. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский за 6 лет заработал 98 миллионов рублей. — сообщает ЦИК.

На счетах действующего Президента Владимира Путина за 6 лет было 38,5 миллиона рублей — почти в 7 раз меньше, чем у лидера «Партии роста». Григорий Явлинский, представляющий «Яблоко», заработал 23 миллиона рублей. Самый маленький доход оказался у Сергея Бабурина («Российский общественный союз»). За 6 лет он получил 11 миллионов.

Добавим, что среди кандидатов в президенты значатся также Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Однако решение об их регистрации ЦИК примет сегодня, а потому информация о доходах в данный момент недоступна.

Напомним, что все зарегистрированные кандидаты в президенты попадут в избирательные списки. Выборы состоятся 18 марта.

Общество
Власти рассматривают возможность голосования за улучшение парков и скверов на выборах Президента
сегодня в 11:49
Власти рассматривают возможность голосования за улучшение парков и скверов на выборах Президента
Политика
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
06.02.2018
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
Политика
Представить свое видение выборов приглашают южноуральцев
30.01.2018
Представить свое видение выборов приглашают южноуральцев
Политика
Владимир Путин представит предвыборную программу на встрече с доверенными лицами
22.01.2018
Владимир Путин представит предвыборную программу на встрече с доверенными лицами
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Николай
18:13, 08.02.2018
Господа кандидаты в президенты РФ= добрый день.
У ВАС видимо Ксении Собчак и бизнисмена Бориса Титова должна быть встреча с Президентом США Трампом, Министром финансов США и другими членами правительства США .
У меня к ВАМ большая просьба.
Поставить перед ними вопрос о Кремлёвском досье т.е. возврате найденных Министерством финансов США
офшорных денежных средств и недвижимости Российских чиновников, олигархов и ВСЁ ЭТО ВЕРНУТЬ РОССИИ
так как эти офшорные материальные средства принадлежат Российской Федерации, а не США, Великобритании, Франции, Германии и другим странам. А за выше названные услуги договориться с Президентом США Трампом, Министерством финансов США о стоимости услуги по поиску и возврату .офшорных денежных средств и недвижимости Российских чиновников и олигархов РФ. Потому что Президент США Трамп также бизнесмен и он
знает , что бесплатной работы не бывает.
При Вашей договорённости ЭТО и будет соблюдение Международных правил = так как ВЫ всегда повторяете, что нельзя присваивать чужое имущество, денежные средства, тем самым с Вашей помощью вырастить доверие и взаимопонимание между США и Россией. А возврат денежных средств из офшорных ЗОН ВАМ зачтётся при выборах в президенты РФ, которые должны использоваться ВАМИ на восстановление аварийного жилья и в конце концов убрать позорную оплату на капремонт с 70-80- летних больных стариков.

С Уважением
Председатель Совета (домкома)
г. Чебоксары, пр. Московский 16 Н.И. Бондаренко тел. 8.9276671812
Елена
12:19, 08.02.2018
Вот люди какие деньги получают! А народ перебивается с копейки на копейку,стыдно должно быть нашему правительству,многим людям жрать нечего, не говоря за что-то платить.Скоро бедные приставы забросят на все, у народа бедного нет денег, брать с них нечего!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Челябинцев пригласили на «Лыжню России» в Миасс
сегодня в 20:11
Челябинцев пригласили на «Лыжню России» в Миасс
Происшествия
Утечка газа произошла из-за ДТП с Газелью и легковушкой в Челябинске
сегодня в 19:37
Утечка газа произошла из-за ДТП с Газелью и легковушкой в Челябинске
Происшествия
Вышел покурить и исчез. На поиски пропавшего копейчанина экстренно вышли волонтеры
сегодня в 18:58
Вышел покурить и исчез. На поиски пропавшего копейчанина экстренно вышли волонтеры
Общество
Пожелания о благоустройстве Ленинского района примет от жителей администрация
сегодня в 18:03
Пожелания о благоустройстве Ленинского района примет от жителей администрация
Общество
Названа дата возвращения на родину пострадавшей в Грузии южноуральской туристки
сегодня в 17:59
Названа дата возвращения на родину пострадавшей в Грузии южноуральской туристки
Происшествия
Женщина-пассажир погибла в ДТП с двумя отечественными легковушками в Челябинской области
сегодня в 17:16
Женщина-пассажир погибла в ДТП с двумя отечественными легковушками в Челябинской области
Общество
Новый прожиточный минимум установлен на Южном Урале
сегодня в 17:11
Новый прожиточный минимум установлен на Южном Урале
Общество
Пропавший в Приморье рыболовный корабль перестали искать проходящие суда
сегодня в 17:06
Пропавший в Приморье рыболовный корабль перестали искать проходящие суда
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна