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/ Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде

Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде

Добровольцы из Челябинска отправили своему кандидату избирательские наказы и сувениры.
сегодня в 18:36
  |  Политика

Лидер КПРФ, баллотирующийся в президенты, Павел Грудинин отправился в поездку по всей России на агитационном поезде. Он посещает центры федеральных округов страны, чтобы лично встретиться со своими представителями в регионах, а также избирателями, узнать о реальных проблемах и внести пути их решения в свою программу «20 шагов Павла Грудинина». Представители УрФО собираются в Екатеринбурге, туда уже выдвинулись сторонники из челябинского штаба.

На встречу едем с обращениями избирателей. Мы со всей области собрали обращения по всем проблемным точкам. От дольщиков, рабочих моногородов обращения, вся социальная сфера. Предвыборная программа Грудинина всеобъемлюща, и широкими мазками показывает направления работы. Обращения с территорий показывают проблематику и дают конкретику. В Екатеринбурге мы соберемся со всего УрФО. Будет максимально большое представительство. У Павла Грудинина нет возможностей посетить все территории, но мы собрали наших активных добровольцев, у них будет возможность лично пообщаться с ним и задать вопросы. Мы отправляемся не просто так, а чтобы напитаться той энергией, которой Павел Грудинин наполняет всех нас, чтобы задать интересующие Челябинскую область вопросы, чтобы мы сами были подготовлены и могли отвечать нашим избирателям на эти вопросы. — рассказал сайту «Первый областной» первый секретарь Челябинского областного комитета КПРФ Игорь Егоров.

Вместе с наказами избирателей Павлу Грудинину попросили передать сувенир. Поделку, представляющую сидящих на полянке сову, мышь и корову, сделала одна из сторонниц кандидата, вложив в нее большой смысл. Она рассказала, что сова — это мудрость Павла Грудинина, мышь — знак его зодиака по восточному календарю, а корова — кормилица России.

Идея агитационного поезда изначально принадлежит Владимиру Жириновскому, лидеру ЛДПР. Запустят ли его в этом году, сейчас неизвестно. Однако кандидата ждут в УрФО через неделю.

7 февраля Владимир Жириновский приезжает в Екатеринбург, где его встретят активисты, в том числе из Челябинска. Мы повезем на встречу обращения жителей. Также по всей области будут проводится агитпробеги, чтобы у каждого желающего была возможность лично пообщаться с представителями Владимира Жириновского. — пресс-секретарь Челябинского регионального отделения ЛДПР Екатерина Томилова.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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