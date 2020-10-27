Депутат ЗСО Дмитрий Альтман сложил свои полномочия

Окончательное решение будет озвучено 29 октября.

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Альтман сложил свои полномочия. Решение было принято на комитете по регламенту и депутатской этике. Об этом сегодня, 26 октября, сайту «Первый областной» рассказали представители ЗСО. Причин сложения депутатских полномочий Дмитрий Альтман не озвучил.



«Сегодня было принято решение на комитете по регламенту и депутатской этике. Комитет рассмотрел его заявление и направил на заседание ЗСО. Окончательное решение будет принято 29 октября»,— отметили представители областного Заксобрания.

Дмитрий Альтман был депутатом Законодательного Собрания Челябинской области VI созыва, 13 сентября 2020 года его вновь избрали в региональный парламент.

С 2014 года Дмитрий Альтман — главврач ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница». До этого с 1996 по 2014 год он возглавлял Челябинский областной клинический госпиталь для ветеранов войн.