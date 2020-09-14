«Доверяют тем, кто в трудную минуту был рядом»: итоги выборов в ЗСО подвёл политолог

Евгений Маклаков охарактеризовал прошедшее голосование «картофельно-огородным».

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Прошедшие выборы в Законодательное собрание Челябинской области показали, что доверие избирателей заслужили те партии, которые предпочли заботу о людях вместо яркой агитации. Так считает политолог Евгений Маклаков.



По словам эксперта, прошедшие выборы можно назвать «картофельно-огородными», поскольку большинство избирателей в текущий период находятся в садах и на дачах. Эксперт отметил, что многим из них и вовсе было не до выборов, а во времена эпидемии большинство переживают сокращение доходов. В связи с этим идеологические посылы отходят на второй план, а доверие избирателей получают и именно те, кто смог привлечь внимание к решению проблем, считает Евгений Маклаков.

«Я сейчас говорю о том, что губернатору вместе с „Единой Россией“ удалось показать реальную заботу. Причём это легло на факт, что в период эпидемии „Единая Россия“ была одной из немногих партий, которая действительно показала реальную заботу и реальные дела. Доверяют тем, кто в трудную минуту был рядом. Это, видимо, избиратели вспомнили. То, что они чётко в своей программе показали, что сделано, что будет делаться, есть чёткая программа и план действий по развитию инфраструктурных и промышленных объектов, по социалке — это всё зашло нашему избирателю», — рассказал «Первому областному» политолог Евгений Маклаков.

Эксперт также отметил, что протестное голосование на прошедших выборах можно назвать слабым. Во многом это связывается с затруднением в политическом участии, а также с тем, что политизация голосования в большой степени проявилась на референдуме по Конституции. Также Евгений Маклаков считает, что текущий успех дался непросто для партии власти.

«Только за последний месяц она нагнала, благодаря тому, что губернатор принял участие. Победа далась властям ценой напряжённого административного ресурса, и они прекрасно понимают, что одного дня для этого не хватит, и было принято решение о дополнительных днях голосования. Понятно, что были элементы стерилизации списков по некоторым округам, зачистки электоральной поляны и так далее», — добавил политолог.

Оценил Евгений Маклаков и предложение Дмитрия Медведева к Алексею Текслеру возглавить «Единую Россию» в Челябинской области. По мнению эксперта, дынный ход можно назвать логичным и даже прогматичным, поскольку Алексей Текслер не раз объявлял об изменениях в партийной команде и исполнительной власти.

«Принимая такое активное участие и, по сути, вытянув „Единую Россию“, логично, что для четкого проведения своей политики решили, что у него будет пул депутатов, которые смогут лоббировать важные решения. Поэтому решение ожидаемое и думаю, что оно пойдёт только на пользу как исполнительной, так и законодательной власти. И на пользу самой партии, которой требуется обновление»,— отметил Евгений Маклаков.

Напомним, выборы в заксобрание Челябинской области проходило в регионе с 11 по 13 сентября. В Единый день голосования на участки пришли почти 33% южноуральцев, это более 852 000 человек.