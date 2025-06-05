Олег Гербер: «Нам пришлось пересмотреть подходы к законотворчеству»

Председатель Заксобрания Челябинской области оценил работу депутатов седьмого созыва

«Это была напряженная, сложная, но, безусловно, командная работа», — отметил спикер Заксобрания Челябинской области Олег Гербер после обращения губернатора к ЗСО, в ходе которого Алексей Текслер наградил ряд депутатов областного парламента седьмого созыва.

«Нынешнее обращение Алексея Леонидовича совпало с завершением работы седьмого созыва депутатов. Губернатор поблагодарил депутатский корпус областного парламента за пять лет напряженной, ответственной, плодотворной и, самое главное, командной работы», — сказал Олег Гербер.

Он напомнил, что на пять лет работы седьмого созыва выпало немало испытаний и по-настоящему исторических событий. Депутаты избирались в 2020 году, в разгар пандемии, она продолжалась в 2021 году. А в 2022-м началась специальная военная операция.

«И нам пришлось оперативно пересмотреть все подходы к законотворчеству. Депутаты собирались абсолютно в непривычные для нас сроки. Когда в этом была необходимость для наших бойцов, когда нужно было оперативно принимать законодательные решения. И это было отмечено Алексеем Леонидовичем в обращении. Я надеюсь, что большинство моих коллег в следующем созыве продолжит такую же командную, слаженную работу с губернатором и правительством региона», — резюмировал председатель ЗСО.

Добавим, сегодня же на заседании парламента была назначена дата выборов в Заксобрание восьмого созыва. Они пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.