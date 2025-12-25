Олег Гербер: «Сейчас время иное — время молодых»

Председатель Законодательного Собрания подводит итоги 2025 года

Главное событие в политической жизни Челябинской области в уходящем 2025 году — выборы в Законодательное Собрание региона. Состав депутатов обновился наполовину. В новом, восьмом созыве стало больше женщин и появились участники СВО. Председатель областного парламента Олег Гербер высоко оценивает такие изменения, отмечая горящие глаза у новичков. О том, как теперь строится работа Заксобрания и чем запомнился этот год его спикеру, — в интервью информационному агентству «Первое областное».

— Олег Викторович, в сентябре прошли выборы в Законодательное Собрание, и его состав поменялся наполовину. Скорректировало ли это вашу работу, что привнесли новые депутаты?

— Деятельность поменялась на 100%. Я, конечно, не таким уж большим опытом обладаю. Для меня предыдущий, седьмой созыв был первым. Но мне удалось поработать среди коллег-мастодонтов, которых было много, кто два, три, даже четыре созыва являлся депутатом. Сейчас 30 новых человек, которые, мягко говоря, не представляли себе, что это такое — быть депутатом.

Это не могло не сказаться на принципах работы. Для новых депутатов работа в парламенте пока незнакомая сфера, и сейчас у них огромное количество вопросов, на которые приходится отвечать и мне, и коллегам. Это большая организационная работа.

С новым составом мы провели уже семь заседаний, хотя должны были максимум четыре. Это связано с изменениями в подходах к бюджетному процессу на федеральном уровне, и нам пришлось собираться чаще. У обновленного состава, молодежи, как мы их называем (улыбается), глаза горят, им все интересно. Они каждую неделю собирались, общались между собой, делились опытом. Чем мне нравится работать с обновленным составом? Есть полное ощущение, что мы соберемся на заседание в любое время.

— Нынешний созыв более демократичный. Эти депутаты уже стали голосом своих избирателей?

— Работа с электоратом у них выстроена еще с избирательной кампании. Это прямой диалог. Депутаты еще пока учатся, как рассматривать обращения, что с ними дальше делать. Есть особенности в обработке персональных данных. Поэтому ключевой упор у нас сейчас на обучении.





— Принятие бюджета на 2026 год прошло при обновленном составе депутатов. Эта работа тоже изменилась?

— Здорово, что старт восьмого созыва пришелся на период изменений в бюджетном процессе. С новыми депутатами, конечно, обсуждение и принятие законов проходит иначе. Они больше слушают, больше впитывают и пока осторожны в высказываниях. Все-таки опытные депутаты и выступить хотят, и мнение у них есть свое, что, конечно, тоже очень хорошо.

Сама же работа над бюджетом никак принципиально не поменялась. К первому чтению вносятся ключевые параметры, которые мы обсуждаем. Получаем дополнительные федеральные деньги, вместе с ними утверждаем бюджет во втором и третьем чтениях. Как всегда, у нас 70% — это социальные расходы.

Бюджет принят единогласно. Такое произошло впервые, и это ключевая особенность и этого года, и этого созыва Законодательного Собрания. Обычно у нас есть те, кто голосует против из-за партийных установок. Но сейчас в стране, и в обществе, и в политике, главный запрос на единение. И на федеральном уровне, насколько я знаю, партии, которые традиционно голосовали против, в этом году воздержались. А у нас они — даже «за».

— Среди депутатов — бойцов СВО есть участники программы «Герои Южного Урала». Полученные знания им помогли?

— Я даже удивлен, на самом деле. Регулярно общаюсь с ними, и у меня нет ощущения, что мы на разных уровнях по компетенциям в сфере государственного управления. С ними работать абсолютно комфортно. Ребята попали в эту программу через отбор, получили знания и ориентируются в государственной системе.

Депутаты со статусом участника СВО накладывают определенный отпечаток на работу комитета по социальной политике. Много вопросов, связанных с поддержкой бойцов специальной военной операции и их семей. Участники спецоперации не просто транслируют запросы бойцов. Они сами проходят через все эти жизненные ситуации и потому понимают, о чем говорят военные. Они действительно разговаривают на одном языке. Сейчас время иное — время молодых. Нужен более свежий взгляд.

— В новом созыве больше женщин. Они уже работают сообща? Может, выступили с инициативой.

— Можно сказать, что они объединились в одном комитете. Семь женщин-депутатов из восьми выбрали для работы комитет по социальной политике. И это объяснимо, именно в этой сфере требуется женский взгляд на проблемы: чуткость, сопереживание.





— Какие важные социальные инициативы вы можете отметить?

— В этом году семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, стали получать награды «Семейное счастье». Уже больше чем 20 тысячам пар вручили золотые знаки отличия и премии. Хорошая инициатива, уникальная в стране, в таких объемах подобного нет нигде. Студенческий семейный капитал тоже в прошлом году запустили, и он уже успешно работает год.

Продлили компенсацию процентной ставки по IT-ипотеке, но изменили параметры. Раньше мы компенсировали 3%, а сейчас — 1%. Средняя зарплата по отрасли выросла, поэтому мы сократили размер выплаты. Но убирать совсем эту меру поддержки не стали, потому что IT-специалисты нужны региону, и был найден компромиссный вариант.

На самом деле очень много инициатив. На этапе подготовки такие законопроекты — это творческая, интеллектуальная работа.

— Реформа местного самоуправления в 2025 году завершилась. Все районы стали округами. Есть ли уже какие-то положительные моменты этих перемен?

— Преобразование в округа — важнейшее достижение в этом году. Конечно, для людей по большому счету ничего не изменилось. Существовала армия депутатов муниципального уровня, они без вознаграждения работали, но говорить о том, что ни копейки не получали из бюджета, — неправильно. У всех этих депутатов были расходы, которые подлежали компенсации.

Ключевой эффект мы получили в сентябре. Если 5 лет назад мы избирали 3120 мандатов, то сейчас всего 783. Организация выборов была проще, дешевле. Ключевое достижение в процессе проведения этой реформы — ни одного скандала, ни одного протеста.

И еще пример! Присоединение Западного и Пригородного. Максимально открыто подошли к вопросу, собрали все чаяния и опасения людей, подготовили ответы, даже карточки специальные сделали. Сработала вся система государственной власти под руководством губернатора. Такой результат ставят в пример другим регионам. Мы, конечно, гордимся.

— Опыт других регионов изучаете?

— Да, и делаем это с удовольствием. Более того, мы хотим на базе Законодательного Собрания провести мероприятие в масштабах всей страны, связанное с обменом опытом между аппаратами. Сейчас есть Совет законодателей. Мы встречаемся в Москве, Санкт-Петербурге два раза в год, обсуждаем на комиссиях разные вопросы.

Ритм жизни поменялся. Я, конечно, ценю традиции, но сейчас невозможно работать как раньше. Прошу, чтобы появилось приложение с личным кабинетом депутата. Мы над этим работаем. Вполне возможно, что дойдем до голосования в электронном формате посредством, например, мессенджера MAX. Учитывая, как он развивается, почему нет? Большая часть депутатов работает без отрыва от основной деятельности.





— Какие интересные истории, озвученные на приемах граждан, можете вспомнить?

— Мне даже про автоподставы говорили! Девушка в Коркино пожаловалась на то, что ее муж попал в лапы мошенников. Она назвала характерные признаки — праворукие машины, мощные, редких моделей, — и сказала, что аварии устраивают около железнодорожного вокзала. Через страховую мошенники получали выплаты 250−300 тысяч. После приема граждан мы возвращались в Челябинск. И я вижу Nissan Fuga — это редкая, праворукая, очень мощная машина. Она попала в ДТП у вокзала. Я попросил водителя развернуться и еще раз мимо проехать. Своими глазами увидел автоподставу. В интернете прочитал сообщения, где писали о целой банде. Набрал начальника нашего главка и рассказал ему об этой истории. Надеюсь, что с ней разобрались, потому что в последнее время я не слышал о таких автоподставах.

— Как вы встретите Новый год?

— Корпоративов, конечно, сейчас нет, не время. Со своей семьей на машине поеду в Доброград. Есть такой населенный пункт во Владимирской области. Я выбирал, где отмечать, и случайно наткнулся на него. Мне название понравилось. Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.