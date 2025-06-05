Алексей Текслер поблагодарил депутатов 7‑го созыва ЗСО за командную работу

Также губернатор поставил задачи следующему созыву

«Это была напряженная и, несмотря на партийные различия, по-настоящему командная работа», — завершая свое обращение к депутатам Законодательного собрания региона губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил парламентариев седьмого созыва за плодотворную совместную работу.

За пять лет был принят и реализован целый ряд важнейших для развития региона решений, отметил он.

«Одним из первых в стране наш регион принял закон, направленный на комплексную поддержку участников СВО, а вы, коллеги, принимали самое активное участие в поддержке южноуральских военнослужащих в зоне специальной военной операции», — сказал Алексей Текслер.

Также проведена работа в социальной сфере — первыми в России запустили земские программы для спортивных тренеров и работников культуры, социальные выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования и студенческий материнский семейный капитал.

Приняты системные меры по поддержке бизнеса — инвестиционный вычет по налогу на прибыль организации, снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, обнуление ставки единого сельскохозяйственного налога, а также установление льгот для газораспределительных организаций.

«Приняты законы, обеспечивающие регулирование отношений в сфере креативных, творческих индустрий на уровне субъекта — сегодня это тоже быстро растущий экономический сегмент. Наконец, это законодательные решения в сфере комплексного развития территории в Челябинской области, создание зеленого пояса в Челябинске и Магнитогорске и множество других инициатив, решений, законов, которые в совокупности обеспечивают сегодня законодательный базис для развития региона», — подчеркнул губернатор.

Он подчеркнул, что работа была именно командной, несмотря на партийные различия, а также вручил ряд наград.





Так, знаком отличия «За безупречную службу» награждены депутаты Законодательного собрания Константин Струков, Анатолий Брагин, Александр Шестаков и Андрей Важенин.

Благодарственные письма губернатор Алексей Текслер вручил Алексею Беседину, Михаилу Видгофу, Вячеславу Евстигнееву, Игорю Егорову, Анатолию Еремину, Евгению Илле, Павлу Киселеву, Дмитрию Клеутину, Алексею Коваленко, Лене Колесниковой, Татьяне Кузнецовой, Михаилу Махову, Денису Моисееву, Ольге Мухометьяровой, Дмитрию Пырсикову и Павлу Шиляеву.

По окончании церемонии награждения губернатор напомнил, что в ближайшее время будет объявлено о проведении выборов в Законодательное собрание восьмого созыва:

«Этому созыву предстоит работать в особых условиях. Решать важнейшие задачи в ситуации беспрецедентных, исторических по своему масштабу, вызовов. Депутаты, которые войдут в новый состав, должны быть готовы работать с полной самоотдачей, быть настоящими патриотами России и Челябинской области. Уверен, что такими депутатами станут наши герои — участники СВО, которые по-настоящему связали свою судьбу с судьбой России и продолжают идти по этому пути. Вместе мы достигнем всех намеченных целей и сделаем, как я уже сказал, Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. И главное, конечно, победим!»

Председатель Законодательного собрания области Олег Гербер признался, что момент награждения получился очень необычным и трогательным:





«На пять лет работы седьмого созыва выпало немало испытаний и по-настоящему исторических событий. Депутаты избирались в 2020 году, в разгар пандемии, она продолжалась еще и в 2021-м. А в 2022 году началась специальная военная операция и нам пришлось оперативно пересмотреть все подходы к законотворчеству. Мы собирались абсолютно в непривычные для нас сроки, когда в этом была необходимость для наших бойцов, когда нужно было оперативно принимать законодательные решения. И это было отмечено Алексеем Леонидовичем в обращении».